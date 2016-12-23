Коллегия Минспорта утвердила программу подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Коллегия Министерства спорта утвердила программу подготовки российских атлетов к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Заседание коллегии проходит в пятницу, в мероприятии принимают участие вице-премьер Виталий Мутко и министр спорта Павел Колобков.

"Программа подготовки к Олимпиаде 2020 года разработана в соответствии с поручением штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд России для участия в Олимпийских играх", - отметил директор Департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов.

Программа рассчитана на период с 2017 по 2020 гг. и направлена на сохранение высокого уровня конкурентоспособности российских спортсменов в летних олимпийских видах спорта на международных спортивных соревнованиях и вхождение в число стран-лидеров в неофициальном общекомандном зачете на Играх-2020.

Программа предусматривает стратегию деятельности российских представителей в международной спортивной дипломатии, направленная на возвращение авторитета российского спорта, восстановление деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на международном уровне, а также допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях для проведения отбора по спортивному отбору на Игры-2020.