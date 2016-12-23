Представители региональных органов власти награждены золотыми знаками отличия ГТО

РЖД и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве до 2016 годаТранспорт 23 декабря, 15:48
Матвиенко: Россия не даст себя втянуть в гонку ядерных вооруженийПолитика 23 декабря, 15:44
Украина просит допросить Берлускони по делу о распитии бутылки вина в КрымуМеждународная панорама 23 декабря, 15:41
Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"Армия и ОПК 23 декабря, 15:40
Трампа не пугает перспектива гонки вооруженийМеждународная панорама 23 декабря, 15:37
Матвиенко рассказала о приоритетах работы Совфеда в 2017 годуПолитика 23 декабря, 15:37
Все воспитанники школы-интерната в ХМАО выписаны после отравленияНовости Урала 23 декабря, 15:36
Путин считает, что российским чиновникам надо быть "скромнее и не раздражать людей"Политика 23 декабря, 15:30
СМИ: просмотр мультфильмов Disney снижает число ЧП в Рождество в ШвецииМеждународная панорама 23 декабря, 15:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Госслужащие, представляющие пять регионов РФ, награждены золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), передает корр. ТАСС с места событий. Церемония награждения прошла в пятницу в Министерстве спорта, в ней принял участие глава ведомства Павел Колобков.
Золотыми знаками отличия ГТО были награждены 12 госслужащих из Ивановской, Владимирской, Ростовской областей, а также Республики Башкортостан и Москвы. В их числе заместитель прокурора Ивановской области Василий Ткаченко, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Андрей Иванюта, министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, консультант администрации президента РФ Сергей Гриценко и другие.
"Мы реализуем комплекс ГТО уже два года, пять миллионов человек находятся в информационной базе данных, свыше 700 тысяч человек сдавали нормативы ГТО, более 300 тысяч людей стали обладателями значков комплекса, - сказал Колобков. - Я даже немного завидую тем, кто выполнил нормативы ГТО. Основной задачей Министерства спорта РФ на следующий год будет выполнение норм как сотрудниками ведомства, так и всеми представителями спортивной отрасли".
С января 2016 года выполнение испытаний комплекса ГТО с возможностью получения знака отличия доступно для взрослого населения из 21 пилотного региона России. С января 2017 года начнется третий этап внедрения ГТО, который распространится на всей территории страны для всех категорий населения.