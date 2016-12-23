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Представители региональных органов власти награждены золотыми знаками отличия ГТО

Спорт
23 декабря, 12:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
С января 2016 года выполнение испытаний комплекса ГТО с возможностью получения знака отличия доступно для взрослого населения из 21 пилотного региона России
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МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Госслужащие, представляющие пять регионов РФ, награждены золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), передает корр. ТАСС с места событий. Церемония награждения прошла в пятницу в Министерстве спорта, в ней принял участие глава ведомства Павел Колобков.

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Золотыми знаками отличия ГТО были награждены 12 госслужащих из Ивановской, Владимирской, Ростовской областей, а также Республики Башкортостан и Москвы. В их числе заместитель прокурора Ивановской области Василий Ткаченко, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Андрей Иванюта, министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, консультант администрации президента РФ Сергей Гриценко и другие.

"Мы реализуем комплекс ГТО уже два года, пять миллионов человек находятся в информационной базе данных, свыше 700 тысяч человек сдавали нормативы ГТО, более 300 тысяч людей стали обладателями значков комплекса, - сказал Колобков. - Я даже немного завидую тем, кто выполнил нормативы ГТО. Основной задачей Министерства спорта РФ на следующий год будет выполнение норм как сотрудниками ведомства, так и всеми представителями спортивной отрасли".

С января 2016 года выполнение испытаний комплекса ГТО с возможностью получения знака отличия доступно для взрослого населения из 21 пилотного региона России. С января 2017 года начнется третий этап внедрения ГТО, который распространится на всей территории страны для всех категорий населения.

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