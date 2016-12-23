МОК открыл дела в отношении 28 российских участников ОИ-2014

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в Играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

"Ричард Макларен исследовал 95 образов российских спортсменов, которые предоставил ему МОК. Пробы 28 спортсменов имеют признаки манипуляции. Теперь они были переданы в лабораторию в Лозанне, их повторный анализ уже начался", - говорится в релизе.

В МОК подчеркнули, что все дела заведены не в связи с неблагоприятными результатами допинг-тестов, а потому, что манипуляции с допинг-пробами спортсменов могли привести к нарушению антидопинговых правил. "На данный момент эти 28 новых случаев не основаны на положительных результатах допинг-проб, однако манипуляции с ними могут привести к санкциям в отношении спортсменов", - говорится в тексте.

МОК объявил, что 28 российских спортсменов, которые принимали участие в зимних Олимпийских играх в Сочи, теперь подлежат дисциплинарным процедурам.

По словам президента МОК Томаса Баха, данные случаи являются непосредственным продолжением доклада Макларена. "МОК выйдет за рамки доклада Макларена и повторно проведет анализ всех образцов российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в Сочи и Лондоне в 2012 году", - сказал Бах.

При этом в МОК не обнародует имена российских участников ОИ-2014, по которым идет расследование.

"На данный момент мы не можем открыть детали (в том числе, имена спортсменов), поскольку идет разбирательство", - рассказали в пресс-службе.

В 2016 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством Макларена опубликовала две части доклада о применении допинга в российском спорте. Расследование основывалось на показаниях и документах, представленных бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который является фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями. В результате опубликованных данных сборная России в усеченном составе выступила на Олимпийских играх 2016 года, а паралимпийцы пропустили соревнования в Рио-де-Жанейро.

Вторая часть доклада повлекла за собой пересмотр допинг-проб российских спортсменов с Олимпиад 2012 и 2014 годов, а также отмену ряда соревнований, включая чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по конькобежному спорту и биатлону.

Допинг-пробы спортсменов РФ с ОИ-2010 будут перепроверены

Также сообщается, что Международный олимпийский комитет перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с ОИ-2010.

Ранее МОК уже применил санкции к 27 российским спортсменам после перепроверки проб с летних Игр 2008 и 2012 годов.

На Играх-2010 сборная России заняла 11-е место, завоевав 15 наград (три золотых, пять серебряных и 7 бронзовых).