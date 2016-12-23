Несколько сборных рассматривают Калугу как тренировочную базу на ЧМ-2018

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КАЛУГА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Алевтина Зурилина/. Сразу несколько стран рассматривают Калугу как тренировочную базу для своих сборных во время проведения в России ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщил ТАСС министр спорта Калужской области Алексей Логинов.
"Страны-участники ЧМ станут известны только осенью 2017 года, но уже сейчас сразу несколько государств проявляют интерес к тренировочных базам, строящимся в Калуге. Представители этих государств уже приезжали в Калугу, чтобы все увидеть на месте", - сказал Логинов.
Какие государства интересуется Калугой, пока не сообщается.
Как сообщалось ранее, власти Калужской области намерены пригласить сборную Германии по футболу для тренировок в Калуге во время проведения чемпионата. Идея была озвучена калужским губернатором Анатолием Артамоновым. По словам главы региона, в Калужской области работает немецкий концерн "Фольксваген", который является спонсором ЧМ, и в том числе калужской футбольной команды "Калуга". Завод в Калуге производит автомобили с ноября 2007 года, на нем работают около 5 тысяч человек.
Калуга вошла в список 32 российских регионов - участников ЧМ-2018. Активными темпами ведется строительство двух тренировочных баз, на данный момент готовность составляет 10%. Тренировочные площадки в районе Тульского шоссе и в районе деревни Кукареки возводятся в соответствии со стандартами: поля 60 на 90 метров, стадионы с трибунами для 500 зрителей. Базы будут готовы летом 2017 года.
Одним из важных факторов, по которым Калуга вошла в список регионов - участников чемпионата стало открытие международного аэропорта в мае 2015 года. Авиаузел получил сертификат, дающий право на международное сообщение, и уже начал полеты за рубеж. Самый первый международный рейс был совершен в германский Брауншвейг.