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Несколько сборных рассматривают Калугу как тренировочную базу на ЧМ-2018

Спорт
23 декабря, 13:14 UTC+3 КАЛУГА /Корр. ТАСС, Алевтина Зурилина
Какие страны интересуется Калугой, пока не сообщается
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КАЛУГА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Алевтина Зурилина/. Сразу несколько стран рассматривают Калугу как тренировочную базу для своих сборных во время проведения в России ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщил ТАСС министр спорта Калужской области Алексей Логинов.

"Страны-участники ЧМ станут известны только осенью 2017 года, но уже сейчас сразу несколько государств проявляют интерес к тренировочных базам, строящимся в Калуге. Представители этих государств уже приезжали в Калугу, чтобы все увидеть на месте", - сказал Логинов.

Какие государства интересуется Калугой, пока не сообщается.

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Как сообщалось ранее, власти Калужской области намерены пригласить сборную Германии по футболу для тренировок в Калуге во время проведения чемпионата. Идея была озвучена калужским губернатором Анатолием Артамоновым. По словам главы региона, в Калужской области работает немецкий концерн "Фольксваген", который является спонсором ЧМ, и в том числе калужской футбольной команды "Калуга". Завод в Калуге производит автомобили с ноября 2007 года, на нем работают около 5 тысяч человек.

Калуга вошла в список 32 российских регионов - участников ЧМ-2018. Активными темпами ведется строительство двух тренировочных баз, на данный момент готовность составляет 10%. Тренировочные площадки в районе Тульского шоссе и в районе деревни Кукареки возводятся в соответствии со стандартами: поля 60 на 90 метров, стадионы с трибунами для 500 зрителей. Базы будут готовы летом 2017 года.

Одним из важных факторов, по которым Калуга вошла в список регионов - участников чемпионата стало открытие международного аэропорта в мае 2015 года. Авиаузел получил сертификат, дающий право на международное сообщение, и уже начал полеты за рубеж. Самый первый международный рейс был совершен в германский Брауншвейг.

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