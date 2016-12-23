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Колобков: Россия продолжит диалог с федерациями для сохранения международных турниров

Спорт
23 декабря, 13:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
22 декабря стало известно, что Союз биатлонистов России отказался от проведения в 2017 году этапа Кубка мира в Тюмени по биатлону и юношеского чемпионата мира в Псковской области
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Павел Колобков

Павел Колобков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Россия будет продолжать диалог с международными федерациями с целью сохранить право на проведение международных соревнований на территории страны. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

22 декабря стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения в 2017 году этапа Кубка мира в Тюмени по биатлону и юношеского чемпионата мира в Псковской области. Кроме того, Международный союз конькобежцев принял решение о переносе из Челябинска финального этапа Кубка мира, запланированного на 10-12 марта 2017 года.

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"Сейчас наши федерации работают совместно с международными федерациями, - сказал Колобков. - Сложно сказать, будут ли какие-то решения международных федераций по поводу соревнований на территории России в дальнейшем. Надеюсь, других подобных решений не будет. Будем продолжать обсуждение этих вопросов с международными федерациями".

"Безусловно, мы в России ждали и готовились, - добавил министр спорта РФ. - Для российских и, я уверен, международных зрителей, отмена соревнований в России - неприятность. Все знают, как в России проводят соревнования. Считаю, все их сомнения надуманные и неправильные".

Решения по поводу переноса турниров были вызваны рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), высказанными после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о нарушениях антидопинговых правил в России.

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