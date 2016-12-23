Мемориал Озолина и Дьячкова станет первым стартом сезона для прыгуна Адамса

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Победитель зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке россиянин Люкман Адамс начнет выступления в новом сезоне на московском турнире "Мемориал Н.Г.Озолина и В.М.Дьячкова", который состоится 18 января. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

Мемориал Озолина и Дьячкова является одним из этапов зимнего Гран-при-2017.

"Вместе с Адамсом на этом турнире также выступят чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина и победитель командного чемпионата России прыгун в высоту Данил Лысенко", - рассказал Назаров.