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Погорилая не планирует сниматься с чемпионата России из-за травмы на тренировке

Спорт
23 декабря, 13:49 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Вероника Советова
Спортсменка упала на тренировке накануне в четверг, падение произошло и на утренней тренировке в день проката короткой программы
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Фигуристка Анна Погорилая даже не обсуждала с тренером возможность сняться с прокатов на чемпионате России из-за травмы, полученной на тренировке накануне старта. Об этом фигуристка рассказала журналистам после проката короткой программы на турнире, проходящем на арене "Трактор" в Челябинске.

Спортсменка упала на тренировке накануне в четверг, падение произошло и на утренней тренировке в день проката короткой программы. На выступление спортсменка вышла с тейпом на левом колене.

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"Я не знаю, как это произошло, но упала вчера с шага, ведь ни о какой старой травме в данном случае речь не идет, - рассказала Погорилая. - Повторилось это и сегодня, но во время проката старалась не думать об произошедшем. А когда услышала поддержку зала, вообще забыла, что это было, такой прилив сил почувствовала. В больницу даже не думала обращаться, да и вопроса о снятии с турнира у нас с тренерами даже не стоял, иначе зачем я сюда вообще приехала?"

Спортсменка считает, что прокат короткой программы удался. "Все удалось, но не без помарок, на то я и живой человек", - подчеркнула Радионова.

Произвольный прокат фигуристка представит 24 декабря.

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