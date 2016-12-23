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"Спартак" может приобрести футболиста "Эстудиантеса" Аскасибара

Спорт
23 декабря, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Также 19-летним аргентинским полузащитником интересуются "Болонья" и "Бенфика"
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника аргентинского "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибара. Об этом сообщает портал footballscouting.it.

Отмечается, что, кроме "Спартака", в услугах 19-летнего аргентинца заинтересованы "Болонья" и "Бенфика".

Контракт футболиста с аргентинским клубом рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне Аскасибар провел 13 матчей за "Эстудиантес" в чемпионате Аргентины и отыграл три встречи в составе сборной Аргентины (до 23 лет).

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