"Спартак" может приобрести футболиста "Эстудиантеса" Аскасибара

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника аргентинского "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибара. Об этом сообщает портал footballscouting.it.
Отмечается, что, кроме "Спартака", в услугах 19-летнего аргентинца заинтересованы "Болонья" и "Бенфика".
Контракт футболиста с аргентинским клубом рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне Аскасибар провел 13 матчей за "Эстудиантес" в чемпионате Аргентины и отыграл три встречи в составе сборной Аргентины (до 23 лет).