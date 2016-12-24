Шаронов: развитие водного поло в России показывает положительную динамику

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МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Развитие российского водного поло за прошедший олимпийский цикл демонстрировало положительную динамику. Такое мнение высказал действующий президент Федерации водного поло России (ФВПР) Евгений Шаронов в ходе отчетно-выборной конференции организации.
Конференция ФВПР проходит в субботу в Москве, в ходе мероприятия пройдут выборы президента и руководящих органов федерации. На пост главы ФВПР претендует единственный кандидат - Алексей Власенко.
"Когда я возглавил федерацию, мы все понимали, что задачи восстановления авторитета российского водного поло требуют больших усилий, - сказал Шаронов. - С удовлетворением могу отметить, что развитие водного поло в стране показывает положительную динамику. Россия наряду с Сербией, Хорватией и рядом других стран входят в число лидирующих в мире".
"Особое удовлетворение вызывает то, что бронзовые медали женской сборной России на Олимпиаде в Рио были завоеваны в жесткой борьбе", - добавил он.
Шаронов считает, что мужская сборная России, не отобравшаяся на Олимпиаду-2016, постепенно возвращается на лидирующие позиции в мире. "Результаты мужской команды не столь удовлетворительные, но можно признать, что наметилось возвращение мужской команды на лидирующие позиции, - подчеркнул глава ФВПР. - Команда имела шанс получить путевку на Игры, отобралась на чемпионат мира в Будапеште. А победа юниорской сборной на чемпионате мира показывает, что в стране появились игроки, которые будут готовиться к Играм 2020 в Токио".
Шаронов возглавляет ФВПР с 2012 года.