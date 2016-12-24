Лыжница Иванова подтвердила, что отстранена от соревнований по подозрению в допинге

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МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская лыжница Юлия Иванова временно отстранена от участия в соревнованиях по подозрению в допинге. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от участия в соревнованиях шесть российских спортсменов из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. По информации портала "Чемпионат.com", в число отстраненных вошла Иванова, а также Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов и Евгения Шаповалова.
"Документы (об отстранении) пришли", - сказала Иванова.
"Я сдала все допинг-тесты в соответствии с правилами антидопингового агентства, - продолжила она. - Все тесты всегда проходят в присутствии антидопингового контролера. Я не производила манипуляций с бутылками допинг-теста, не царапала их и не повреждала, не сыпала в мочу каких-либо веществ. Но думаю все наладится, нас не дисквалифицировали, а отстранили".
9 декабря глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в котором утверждалось, что более 1000 российских атлетов были причастны к допинговым махинациям на Олимпийских играх в Сочи. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. В частности МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 года, а также с летних Игр-2012 в Лондоне. Многие соревнования на фоне заявлений иностранцев о возможных бойкотах были отменены, в частности, Россия не примет чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по биатлону, конькобежному спорту, финал Кубка мира по лыжным гонкам.