Китайские клубы предложат Руни зарплату 700 тыс. фунтов в неделю

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Китайские клубы готовы предложить нападающему английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни зарплату 700 тысяч фунтов в неделю. Об этом сообщает издание Mirror.

Борьбу за 31-летнего игрока ведут два клуба - "Гуанчжоу Эвергранд Таобао" и "Бэйцзин Гоань". Контракт Руни с "Манчестер Юнайтед" истекает через два года. Отмечается, что англичанин точно не покинет команду до летнего трансферного окна.

Руни перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2004 году из "Эвертона". В нынешнем сезоне он провел за команду 22 матча в разных турнирах, забил три мяча и отдал девять результативных передач.