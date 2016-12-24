Защитник ЦСКА Панин дисквалифицирован на четыре матча КХЛ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Защитник московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Григорий Панин дисквалифицирован на четыре матча чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Во время матча с нижнекамским "Нефтехимиком" Панин грубо атаковал соперника. После этого он был удален до конца игры. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал игрока на три игры и подвергнул его денежному штрафу. Однако, так как дисциплинарный штраф до конца игры стал для Панина вторым в нынешнем сезоне, дополнительно накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

Матч "Нефтехимик" - ЦСКА завершился победой армейцев со счетом 3:1.