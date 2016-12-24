Конференция ФВПР признала удовлетворительными итоги работы в олимпийском цикле

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Конференция Федерации водного поло России (ФВПР) признала удовлетворительными итоги работы в завершившемся олимпийском цикле. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Отчетно-выборная конференция проходит в субботу в Москве. В ходе мероприятия пройдут выборы главы ФВПР, единственным кандидатом является Алексей Власенко.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро женская сборная России завоевала бронзовые медали. Мужская команда на Игры не отобралась.