Власенко: мужская сборная России по водному поло должна восстановить позиции в мире

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МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Мужская сборная России по водному поло должна восстановить мировые позиции и бороться за медали Олимпийских игр. Такое мнение высказал кандидат на пост президента Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко в ходе отчетно- выборной конференции организации.
Власенко является единственным кандидатом на пост главы ФВПР, ранее от участия в выборах отказались действующий президент организации Евгений Шаронов и депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров.
"Федерация будет двигаться в том же направлении, что и прежде, ухудшений не произойдет, - сказал Власенко. - Задача одна - чтобы российская мужская команда восстановила свои позиции на мировом Олимпе. Три олимпийских цикла сборная России никуда не попадает, наша задача - поднять команду, которая должна завоевывать олимпийские медали. А мы сделаем для этого все, что требуется".
Мужская сборная России не смогла отобраться на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Женская команда заняла третье место.