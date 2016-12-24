Алексей Власенко избран на пост главы Федерации водного поло России

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МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Алексей Власенко единогласно избран президентом Федерации водного поло России (ФВПР). Выборы состоялись в ходе отчетно-выборной конференции организации.
Власенко являлся единственным кандидатом на пост главы ФВПР. Два других претендента - бывший глава организации Евгений Шаронов и депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров - ранее объявили о снятии своих кандидатур.
Власенко также является главой российских федераций прыжков в воду и синхронного плавания. Ранее сообщалось, что в ближайшее время будет объявлено о создании Ассоциации водных видов спорта России, которая объединит под своей эгидой плавание, водное поло, прыжки в воду и синхронное плавание. Возглавить организацию должен Власенко.