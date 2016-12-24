Олимпийский чемпион Евгений Шаронов избран первым вице-президентом ФВПР

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МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Олимпийский чемпион Евгений Шаронов избран первым вице- президентом Федерации водного поло России (ФВПР). Выборы прошли в ходе отчетно-выборной конференции организации.
Решение было принято единогласно. Ранее президентом ФВПР был избран глава российских федераций прыжков в воду и синхронного плавания Алексей Власенко.
Шаронов возглавлял ФВПР с 2012 года.