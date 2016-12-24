Ирек Зиннуров назначен советником главы Федерации водного поло России

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров занял пост советника президента Федерации водного поло России (ФВПР) Алексея Власенко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Решение было принято в ходе отчетно-выборной конференции организации, которая проходит в Москве.

Ранее Зиннуров входил в число кандидатов на пост главы ФВПР, но отказался от продолжения борьбы. Главой федерации был избран Власенко, который также является президентом федераций прыжков в воду и синхронного плавания.