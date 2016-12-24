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Федерация водного поло России намерена создать чемпионат с участием клубов из других стран

Спорт
24 декабря, 13:56 UTC+3 /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
По словам Алексея Власенко, это позволит повысить конкурентоспособность и придаст импульс развитию водного поло в России
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МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Федерация водного поло России планирует создать объединенный чемпионат, в котором также примут участие команды из Белоруссии и Казахстана. Об этом президент федерации Алексей Власенко заявил журналистам.

"Надо вывести внутренний чемпионат на новый уровень. Мы планируем сделать объединенный чемпионат, пригласить белорусов, казахстанцев, - сказал Власенко. - Это позволит нам повысить конкурентоспособность и придаст импульс развитию водного поло в России".

"И главное, чтобы игроки считали за честь выступление за национальную сборную страны", - добавил он.

В субботу Власенко был единогласно избран президентом Федерации водного поло России.

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