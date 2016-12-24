Решение о создании Ассоциации водных видов спорта РФ объявят на заседании совета ВФП

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МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Объявление о создании Ассоциации водных видов спорта России будет сделано на заседании высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания. Об этом сообщил спортивный функционер Алексей Власенко.
"Юристы Олимпийского комитета России уже написали устав, который находится на рассмотрении у исполняющего обязанности председателя совета ВФП Дениса Мантурова. Одобрение вице-премьера Виталия Мутко и министра спорта Павла Колобкова уже получено, за что спасибо им, - сказал он. - Решение о создании (ассоциации) будет озвучено на следующем заседании высшего наблюдательного совета ВФП".
Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Власенко возглавит Ассоциацию водных видов спорта России, под эгидой которой объединятся четыре федерации.
Власенко является главой российских федераций прыжков в воду, синхронного плавания, а также водного поло России. Помимо этого, он является вице-председателем техкома Международной федерации плавания (ФИНА) и членом совета ВФП. Главой ВФП является Владимир Сальников.