Кавагути и Смирнов рады, что смогли выступить на чемпионате России после тяжелой травмы

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Фигуристы Юко Кавагути и Александр Смирнов рады, что смогли выступить на чемпионате России после тяжелой травмы партнерши. Об этом Смирнов заявил журналистам после проката произвольной программы.

Кавагути получила тяжелую травму ахилла на тренировке перед прошлогодним чемпионатом Европы. В результате спортсмены пропустили конец прошлого сезона. Однако в нынешнем они приняли участие в этапах Гран-при.

"Каков итог этого чемпионата? Я считаю, что мы молодцы - восстановились после тяжелой травмы Юко и поборолись за пьедестал чемпионата России. Хотя после такой травмы, как у нее, люди через год только ходить начинают, - рассказал Смирнов. - Считаю, что для нашего возраста и количества травм выступили успешно".

Как отметила Кавагути, на чемпионате России она получила удовольствие от выступления.

Кавагути и Смирнов являются чемпионами Европы - 2015 в Стокгольме.