Мещеряков: целью БК "Локомотив" является попадание в Евролигу на будущий сезон

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МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" начал показывать целостный баскетбол и по итогам сезона должен обеспечить себе участие в Евролиге. Об этом ТАСС заявил член совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.
"Команда не очень удачно начала сезон, не попали в ритм. Но сейчас как в нападении, так и в защите "Локомотив" показывает целостный баскетбол, - сказал Мещеряков. - А что касается целей на 2017-й год, то когда ты побывал в Евролиге, почувствовал все, да еще и выиграл медали, то можно говорить только об одном: надо попасть в Евролигу. И перед командой, и перед главным тренером стоит одна общая цель - попасть в Евролигу по итогам сезона. Это вызов, и с ним надо справиться".
По итогам прошлого сезона "Локомотив" завоевал бронзовые медали в Евролиге. В этом году клуб выступает в Кубке Европы - втором по значимости клубном турнире Европы.