Фигуристы Забияко и Энберт заявили, что бронза чемпионата России равна для них победе

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Бронзовые медали чемпионата России по фигурному катанию для Натальи Забияко и Александра Энберта по значимости равны победе. Об этом спортсмены сообщили после проката произвольной программы, по итогам которой они гарантировали себе третье место.
"Мы не были в призах на чемпионате России, это наш второй совместный чемпионат. Важно, что уже есть медаль, ведь это сложный и ответственный шаг. Бронза для нас - уже победа", - сказал Энберт.
"Мы попали в финал Гран-при, там нам удалось выступить достойно, и это была дополнительная мотивация к этому чемпионату России", - добавил он.
"Сейчас мы тренируемся. Выступаем в полную силу. Ошибки случаются, но нужно думать, как их не допускать", - подытожила Забияко.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 22 по 25 декабря.