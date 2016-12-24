Фигуристы Забияко и Энберт заявили, что бронза чемпионата России равна для них победе

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Бронзовые медали чемпионата России по фигурному катанию для Натальи Забияко и Александра Энберта по значимости равны победе. Об этом спортсмены сообщили после проката произвольной программы, по итогам которой они гарантировали себе третье место.

"Мы не были в призах на чемпионате России, это наш второй совместный чемпионат. Важно, что уже есть медаль, ведь это сложный и ответственный шаг. Бронза для нас - уже победа", - сказал Энберт.

"Мы попали в финал Гран-при, там нам удалось выступить достойно, и это была дополнительная мотивация к этому чемпионату России", - добавил он.

"Сейчас мы тренируемся. Выступаем в полную силу. Ошибки случаются, но нужно думать, как их не допускать", - подытожила Забияко.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 22 по 25 декабря.