Фигуристы Астахова и Рогонов не жалеют, что поменяли программу по ходу сезона

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. Корр. ТАСС Вероника Советова/. Фигуристы Кристина Астахова и Алексей Рогонов не жалеют, что сменили программу по ходу нынешнего сезона. Об этом спортсмены сообщили после проката произвольной программы на чемпионате России.
Астахова и Рогонов по итогам короткой и произвольной программы набрали 198,79 балла.
"Катилось хорошо, было желание. Организация чемпионата потрясающая, выступать было одно удовольствие, почаще бы такие турниры. В начале мы отказались от программы "Онегин", и это правильно, мнение судей надо учитывать. Нынешняя программа мне нравится больше, чем "Онегин", и мы нисколько не жалеем об этом решении", - сказала Астахова.
Чемпионат России в Челябинске завершится 25 декабря гала-концертом.