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Фигуристы Астахова и Рогонов не жалеют, что поменяли программу по ходу сезона

Спорт
24 декабря, 15:21 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК Корр. ТАСС, Вероника Советова
Спортсмены назвали организацию чемпионата России потрясающей
Материал из 1 страницы
Кристина Астахова и Алексей Рогонов

Кристина Астахова и Алексей Рогонов

© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. Корр. ТАСС Вероника Советова/. Фигуристы Кристина Астахова и Алексей Рогонов не жалеют, что сменили программу по ходу нынешнего сезона. Об этом спортсмены сообщили после проката произвольной программы на чемпионате России.

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Астахова и Рогонов по итогам короткой и произвольной программы набрали 198,79 балла.

"Катилось хорошо, было желание. Организация чемпионата потрясающая, выступать было одно удовольствие, почаще бы такие турниры. В начале мы отказались от программы "Онегин", и это правильно, мнение судей надо учитывать. Нынешняя программа мне нравится больше, чем "Онегин", и мы нисколько не жалеем об этом решении", - сказала Астахова.

Чемпионат России в Челябинске завершится 25 декабря гала-концертом.

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