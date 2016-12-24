Фигуристы Столбова и Климов выиграли чемпионат России в парах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пара фигуристов Ксения Столбова/Федор Климов выиграла чемпионат России, который проходит в Челябинске. Спортсмены по сумме короткой и произвольной программ набрали 220,12 балла.

Вторыми стали победители финала Гран-при 2016 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов (219,19), третьими - Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91).

Чемпионат России является отборочным турниром на первенство Европы в чешской Остраве. Турнир завершится 24 декабря произвольным прокатом у женщин.