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"Амур" прервал серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв "Куньлунь"

Спорт
24 декабря, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
В турнирной таблице Восточной конференции "Амур" занимает 13-е место, набрав в 45 матчах 47 очков
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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" в серии буллитов одержал победу над пекинским "Куньлунь Ред Стар" со счетом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основной время и овертайм завершились со счетом 0:0. Победный буллит на счету Вячеслава Ушенина. "Амур" прервал серию из пяти поражений.

В турнирной таблице Восточной конференции "Амур" занимает 13-е место, набрав в 45 матчах 47 очков, "Куньлунь" с 64 очками после 43 игр идет шестым.

В следующем матче "Амур" 26 декабря в гостях сыграет с владивостокским "Адмиралом", "Куньлунь" 29 декабря на своем льду встретится с "Адмиралом".

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