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Фигуристы Столбова и Климов заявили, что выполнили главную задачу на чемпионате России

Спорт
24 декабря, 15:33 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Иван Пучков
Фигуристы стали победителями чемпионата России в парах, набрав по сумме двух программ 220,12 балла
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Ксения Столбова и Федор Климов

Ксения Столбова и Федор Климов

© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов выполнили главную задачу, поставленную перед собой на чемпионате России - отобраться на европейское первенство. Об этом спортсмены заявили после проката произвольной программы.

Столбова и Климов стали победителями чемпионата России в парах, набрав по сумме двух программ 220,12 балла. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (219,19), третьими - Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91).

"Недовольны прокатом. Все получилось, но с ошибками, и их было много. Мы готовы были исполнять программу, но не с теми элементами, с которыми умеем. Хорошо, что за месяц до чемпионата Европы видно ошибки. Главная задача выполнена - вышли на Европу", - сказала Столбова.

"Мы сходим с ума, оба", - добавил Климов.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 22 по 25 декабря. По его итогам будет сформирован состав национальной команды на чемпионат Европы.

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