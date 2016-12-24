Фигуристы Столбова и Климов заявили, что выполнили главную задачу на чемпионате России

В 2017 году российские десантники получат два батальонных комплекта БМД-4МАрмия и ОПК 24 декабря, 20:08
Глава серии А предложил проводить матчи чемпионата Италии по футболу за пределами страныСпорт 24 декабря, 20:01
Более 1,6 тыс. человек арестованы в Турции за поддержку терроризма в соцсетяхМеждународная панорама 24 декабря, 19:54
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысячМеждународная панорама 24 декабря, 19:42
WP: использование террористами Telegram вызывает беспокойство у СШАМеждународная панорама 24 декабря, 19:34
Российские фигуристы распределили путевки на чемпионат Европы в ОстравеСпорт 24 декабря, 19:34
"Витязь" победил "Спартак" в матче чемпионата КХЛСпорт 24 декабря, 19:32
Россельхознадзор не снимет ограничений на поставки овощей из Турции до конца годаЭкономика и бизнес 24 декабря, 19:30
Фигуристка Медведева уверена, что женское катание станет равным мужскомуСпорт 24 декабря, 19:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов выполнили главную задачу, поставленную перед собой на чемпионате России - отобраться на европейское первенство. Об этом спортсмены заявили после проката произвольной программы.
Столбова и Климов стали победителями чемпионата России в парах, набрав по сумме двух программ 220,12 балла. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (219,19), третьими - Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91).
"Недовольны прокатом. Все получилось, но с ошибками, и их было много. Мы готовы были исполнять программу, но не с теми элементами, с которыми умеем. Хорошо, что за месяц до чемпионата Европы видно ошибки. Главная задача выполнена - вышли на Европу", - сказала Столбова.
"Мы сходим с ума, оба", - добавил Климов.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 22 по 25 декабря. По его итогам будет сформирован состав национальной команды на чемпионат Европы.