Тарасова и Морозов считают, что проиграли золото чемпионата России из-за ошибок

Глава серии А предложил проводить матчи чемпионата Италии по футболу за пределами страныСпорт 24 декабря, 20:01
Более 1,6 тыс. человек арестованы в Турции за поддержку терроризма в соцсетяхМеждународная панорама 24 декабря, 19:54
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысячМеждународная панорама 24 декабря, 19:42
WP: использование террористами Telegram вызывает беспокойство у СШАМеждународная панорама 24 декабря, 19:34
Российские фигуристы распределили путевки на чемпионат Европы в ОстравеСпорт 24 декабря, 19:34
"Витязь" победил "Спартак" в матче чемпионата КХЛСпорт 24 декабря, 19:32
Россельхознадзор не снимет ограничений на поставки овощей из Турции до конца годаЭкономика и бизнес 24 декабря, 19:30
Фигуристка Медведева уверена, что женское катание станет равным мужскомуСпорт 24 декабря, 19:13
Морпехи Северного флота прошли тысячу километров по бездорожью трех регионовАрмия и ОПК 24 декабря, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Победители финала серии Гран-при нынешнего сезона спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов не удовлетворены серебром чемпионата России по фигурному катанию. Как заявили спортсмены журналистам после проката произвольной программы, второе место национального турнира стало результатом их собственных ошибок и усталости после финала Гран-при.
"Конечно, самое главное, что мы попали на чемпионат Европы, но серебро нас не устраивает - мы на своих же ошибках золото упустили. В основном за счет ошибок на прыжках, где-то не хватило уровней, - отметил Морозов. - Но с другой стороны мы хорошо понимаем, что после финала Гран- при у нас накопилась усталость, да еще в этом году чемпионат России раньше начался, времени на восстановление было совсем немного".
Победителями чемпионата России стали серебряные призеры Олимпийских игр, олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов.
"Мы проиграли олимпийским чемпионам, - подчеркнула Тарасова. - Будем учиться на своих ошибках. До чемпионата Европы еще много времени, поэтому после Нового года с новыми силами приступим к работе".
Чемпионат Европы пройдет в Остраве с 25 по 29 января будущего года.