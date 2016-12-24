Казанское "Динамо" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России по хоккею с мячом

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Казанское "Динамо" сыграло вничью с архангельским "Водником" со счетом 5:5 в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Максим Зубарев (10-я минута), Рамиль Ибрагимов (55), Геннадий Бочкарев (65, 70) и Анатолий Голубков (90). У гостей отличились Евгений Дергаев (12, 67), Максим Чермных (37), Юрий Погребной (73) и Сергей Перминов (88).
В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает четвертое место, набрав в 15 матчах 14 очков, "Водник" с 31 очком после 13 игр идет вторым.
В следующем матче соперники вновь сыграют друг с другом. Встреча состоится в Казани 25 декабря.
В другой встрече московское "Динамо" в гостях обыграло кировскую "Родину" со счетом 3:2.