Баскетболист УНИКСа Лэнгфорд стал самым ценным игроком тура в Евролиге

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Защитник баскетбольного клуба УНИКС Кит Лэнгфорд назван самым ценным игроком 14-го тура в Евролиге. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В матче против литовского "Жальгириса" (88:80) Лэнгфорд набрал 26 очков и сделал четыре подбора.

В турнирной таблице УНИКС занимает 13-е место. В следующем матче команда 30 декабря на своей площадке примет греческий "Панатинаикос".