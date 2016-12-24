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Кирьяков: опыт футболиста должен помочь Семшову перестроиться на тренерскую работу

Спорт
24 декабря, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
Бывший полузащитник сборной России вошел в тренерский штаб тульского "Арсенала"
Материал из 1 страницы
Игорь Семшов (справа)

Игорь Семшов (справа)

© ТАСС/Валерий Шарифулин, архив

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Опыт профессионального футболиста должен помочь Игорю Семшову перестроиться на тренерскую работу в тульском "Арсенале". Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Сергей Кирьяков.

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В четверг Семшов рассказал ТАСС, что он должен войти в тренерский штаб тульского "Арсенала". В субботу генеральный директор клуба Дмитрий Балашов сообщил, что Семшов начнет работу с 10 января.

"Пригласить Семшова в клуб было общее решение: руководства и мое. Мы были единогласны в том, что Игорь был в прошлом великолепным игроком. Сейчас у него начинается другая жизнь, ему надо набраться тренерского опыта и, соответственно, опыт игрока должен помочь перестроиться на работу тренера", - сказал Кирьяков.

"Арсенал" занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. Столько же очков (12), сколько и тульский клуб, имеет "Оренбург", находящийся на 14-м месте.

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