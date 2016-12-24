Кирьяков: опыт футболиста должен помочь Семшову перестроиться на тренерскую работу

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Опыт профессионального футболиста должен помочь Игорю Семшову перестроиться на тренерскую работу в тульском "Арсенале". Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Сергей Кирьяков.

В четверг Семшов рассказал ТАСС, что он должен войти в тренерский штаб тульского "Арсенала". В субботу генеральный директор клуба Дмитрий Балашов сообщил, что Семшов начнет работу с 10 января.

"Пригласить Семшова в клуб было общее решение: руководства и мое. Мы были единогласны в том, что Игорь был в прошлом великолепным игроком. Сейчас у него начинается другая жизнь, ему надо набраться тренерского опыта и, соответственно, опыт игрока должен помочь перестроиться на работу тренера", - сказал Кирьяков.

"Арсенал" занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. Столько же очков (12), сколько и тульский клуб, имеет "Оренбург", находящийся на 14-м месте.