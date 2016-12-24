Промоутер Алексей Титов станет кандидатом на пост главы Федерации бокса России

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Исполнительный директор "РМК Боксинг промоушнз" Алексей Титов станет кандидатом на пост президента Федерации бокса России. Об этом Титов сообщил ТАСС.
"Я иду кандидатом на выборы президента Федерации бокса России, процесс уже запущен. Наша главная задача в том, чтобы замкнуть круг между спортом высших достижений и детьми. Чтобы дети по примеру героев, которых они видят на экране телевизоров, записывались в спортивные секции, занимались спортом, получали максимальную поддержку и сами становились примером для новых поколений", - сказал Титов.
Выборы главы Федерации бокса России пройдут 1 февраля 2017 года.
Также кандидатами на пост президента организации являются Евгений Муров и Эдуард Хусаинов. Федерацию в настоящее время возглавляет Борис Иванюженков.