Футболист "Уфы" Игбун заявил о желании покинуть команду

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Полузащитник "Уфы" Сильвестр Игбун заявил, что хотел бы покинуть команду в случае поступления предложения от другого клуба. Слова футболиста приводит портал Complete Sports.

"В настоящее время идут переговоры (об уходе). Я действительно хочу уйти. После обсуждений с президентом клуба и новым главным тренером команды было решено, что я могу уйти летом".

Ранее стало известно, что "Уфа" объявит имя нового главного тренера 28-29 декабря. Главным претендентом на этот, по информации СМИ, является входящий в тренерский штаб "Зенита" Сергей Семак.

Игбун выступает за "Уфу" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 17 матчей в чемпионате и Кубке страны, забил два мяча и сделал три результативные передачи.