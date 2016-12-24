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Футболист ЦСКА Фернандес провел последние семь матчей с переломом лопатки

Спорт
24 декабря, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
Игрок получил травму в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с "Монако" 2 ноября (0:3)
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Марио Фернандес

Марио Фернандес

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес провел последние семь официальных матчей с переломом шейки лопатки. Об этом ТАСС рассказал врач команды Шагабутдин Керимов.

Игрок получил травму в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с "Монако" 2 ноября (0:3). После этой встречи защитник принял участие в семи официальных играх. Однако в матче 17-го тура чемпионата России с екатеринбургским "Уралом" (4:0) защитник неудачно столкнулся с игроком соперников Михаилом Меркуловым, в результате чего покинул поле на носилках. Позже пресс- служба столичной команды сообщила, что футболисту диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

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"Марио - футболист и человек с характером. После ответной игры на выезде с "Монако", в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки. Насколько у него было желание помочь команде. Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал", - сказал Керимов.

"При том, что на поле наш защитник настоящий лев, в жизни Марио остается один из самых скромных игроков нашей команды", - добавил врач.

Бразилец выступает за ЦСКА с лета 2012 года. В текущем году Фернандес получил российское гражданство. В середине декабря появилась информация, что испанская "Барселона" интересуется защитником.

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