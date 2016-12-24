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Фигуристка Леонова не собирается завершать карьеру

Спорт
24 декабря, 17:18 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Вероника Советова
26-летняя спортсменка рассказала, что недовольна своим катанием на чемпионате России
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Алена Леонова

Алена Леонова

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Фигуристка Алена Леонова, выступающая на чемпионатах России с 2006 года, не планирует завершать карьеру. Об этом она сообщила журналистам.

"Это моя жизнь, и пока я могу ходить, я буду кататься, кто бы мне, что не говорил, - заявила Леонова после исполнения произвольной программы на чемпионате страны. - Я заканчивать не собираюсь, еще не все показала, что могу".

"Я недовольна своим катанием по сравнению с выступлением на декабрьском турнире "Золотой конек" в Загребе, где у меня все отлично получалось, - отметила 26-летняя спортсменка. - Но все-таки рада, что собралась после короткой программы".

"Вчера немного травмировала ногу на неудачном флипе, а к вечеру почувствовала боль. Ничего страшного, сегодня просто покрепче перевязала шнурок на коньке и пошла выступать".

Леонова - серебряный призер чемпионата мира 2012 года в Ницце, победительница Универсиады в Гранаде 2015 года.

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