Футболист "Интера" Нагатомо сделал предложение девушке на "Сан-Сиро"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Защитник итальянского футбольного клуба "Интер" Юто Нагатомо сделал предложение своей девушке на домашнем стадионе команды "Сан-Сиро". Об этом сообщает портал Nerazzurriale.

Пара посетила стадион во внеигровое время. Футболист подошел к своей избраннице, достал кольцо, встал на колено и произнес заветные слова.

Нагатомо выступает за "Интер" с 2011 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 11 матчей во всех турнирах.

#Nagatomo pic.twitter.com/VIjffroL2g — NERAZZURRIALE.COM (@Nerazzurri_Ale) 24 декабря 2016 г.