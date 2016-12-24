Футболист "Интера" Нагатомо сделал предложение девушке на "Сан-Сиро"

Глава серии А предложил проводить матчи чемпионата Италии по футболу за пределами страныСпорт 24 декабря, 20:01
Более 1,6 тыс. человек арестованы в Турции за поддержку терроризма в соцсетяхМеждународная панорама 24 декабря, 19:54
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысячМеждународная панорама 24 декабря, 19:42
WP: использование террористами Telegram вызывает беспокойство у СШАМеждународная панорама 24 декабря, 19:34
Российские фигуристы распределили путевки на чемпионат Европы в ОстравеСпорт 24 декабря, 19:34
"Витязь" победил "Спартак" в матче чемпионата КХЛСпорт 24 декабря, 19:32
Россельхознадзор не снимет ограничений на поставки овощей из Турции до конца годаЭкономика и бизнес 24 декабря, 19:30
Фигуристка Медведева уверена, что женское катание станет равным мужскомуСпорт 24 декабря, 19:13
Морпехи Северного флота прошли тысячу километров по бездорожью трех регионовАрмия и ОПК 24 декабря, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Защитник итальянского футбольного клуба "Интер" Юто Нагатомо сделал предложение своей девушке на домашнем стадионе команды "Сан-Сиро". Об этом сообщает портал Nerazzurriale.
Пара посетила стадион во внеигровое время. Футболист подошел к своей избраннице, достал кольцо, встал на колено и произнес заветные слова.
Нагатомо выступает за "Интер" с 2011 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 11 матчей во всех турнирах.
#Nagatomo pic.twitter.com/VIjffroL2g— NERAZZURRIALE.COM (@Nerazzurri_Ale) 24 декабря 2016 г.