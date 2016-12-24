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Двоеборец Климов подвернул ногу, но сможет принять участие в "Турне четырех трамплинов"

Спорт
24 декабря, 17:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
"Турне четырех трамплинов" стартует в немецком Оберстдорфе 29 декабря
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Евгений Климов

Евгений Климов

© EPA/PATRICK SEEGER, архив

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Двоеборец Евгений Климов повредил связки ноги на тренировке перед "Турне четырех трамплинов", но повреждение не помешает ему принять участие в первом этапе турнира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Александр Арефьев.

"Турне четырех трамплинов" стартует в немецком Оберстдорфе 29 декабря. В состав национальной команды, помимо Климова, вошли Дмитрий Васильев, Денис Корнилов и Роман Корнилов.

"В составе команды, изменений нет. Единственное, что Климов подвернул ногу на тренировке, у него растяжение, но, я думаю, уже на первом этапе он выступит. Работа сейчас у нас идет в поддерживающем режиме, силовая подготовка, тренировочные прыжки", - сообщил специалист.

Арефьев выразил удовлетворенность выступлением сборной в первой части Кубка мира: "Мы выполнили задачу, расширив квоту представительства, поэтому выступлением доволен и удовлетворен".

"Что касается задач на турнир, то хорошим результатом для Климова будет попадание в топ-15, для Корнилова и Васильева - топ-30, для Трофимова - топ-40. На сегодняшний день очень высок уровень конкуренции в прыжках, сейчас около 50 человек прыгают очень сильно, постоянно меняются лидеры", - заключил тренер.

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