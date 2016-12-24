"СКА-Нефтяник" победил "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Хабаровский "СКА-Нефтяник" победил красноярский "Енисей" со счетом 5:1 в гостевом матче чемпионата России по хоккею с мячом.
В составе победителей забитыми голами отметились Кирилл Петровский (27-я минута), Павел Рязанцев (65, 81), Максим Ишкельдин (70) и Александр Антипов (86). Хозяева ответили точным броском Вячеслава Вдовенко (55).
В турнирной таблице Восточной конференции "СКА- Нефтяник" занимает первое место, набрав в 15 матчах 45 очков, "Енисей" с 28 очками после 15 игр идет третьим.