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Япония и Сингапур претендуют на проведение матча за звание чемпиона мира по шахматам

Спорт
24 декабря, 17:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
По словам главы FIDE Кирсана Илюмжинова, есть еще третий кандидат - тоже азиатская страна
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Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен

© EPA/JUSTIN LANE

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Япония и Сингапур претендуют на проведение следующего матча за звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

"Можно уже назвать претендентов - это Япония и Сингапур, идут переговоры. Я планирую посетить Японию, а потом уже Сингапур. Есть еще третий кандидат - тоже азиатская страна, которая находится рядом", - сказал Илюмжинов.

"Обе страны, претендующие на проведение матча, продвинутые в хай-тек технологиях. Мне это нравится", - отметил он.

В этом году матч за звание чемпиона мира прошел в Нью-Йорке, в 2014-м - в Сочи.

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