СМИ: "Порту" претендует на футболиста "Манчестер Юнайтед" Депая

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Португальский футбольный клуб "Порту" претендует на полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая. Об этом сообщает газета A Bola.
По информации издания, представители "Порту" уже провели переговоры с 22-летним голландцем.
Депай перешел в МЮ в 2015 году из голландского ПСВ за £25 млн. Сообщается, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не заинтересован в услугах футболиста, а сам клуб готов сократить его стоимость вдвое.
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" начал переговоры с представителями полузащитника, а сделка по приобретению игрока может быть завершена в январе.
Зимнее трансферное окно в ведущих европейских чемпионатах открыто с 1 по 31 января. В нынешнем сезоне Депай провел семь матчей, не отметившись голевыми действиями.