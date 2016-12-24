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Фигуристка Погорилая сообщила, что у нее отказали руки после проката на чемпионате России

Спорт
24 декабря, 18:16 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК Корр. ТАСС, Иван Пучков
По словам спортсменки, за выступление она поставила бы себе двойку
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Анна Погорилая

Анна Погорилая

© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. Корр. ТАСС Иван Пучков/. Фигуристка Анна Погорилая после проката произвольной программы на чемпионате России испытала настолько сильные эмоции, что у нее отказали руки. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Погорилая в сумме за короткую и произвольную программы получила 215,62 балла.

"Больше, чем я, нервничают тренеры. После проката была безумно довольна и благодарна всем, кто меня поддерживал, и прежде всего моей команде и родителям. После короткой (программы) устала, быстро уснула, а сегодня прыжки можно было бы сделать получше. Эмоции были одни из самых сильных, после проката даже отказали руки, а ведь поклон надо было еще сделать", - сказала Погорилая.

"Поставила бы себе двойку. Из-за меня много нервов тренеры потеряли. Я могла бы и лучше откататься", - подытожила спортсменка.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 22 по 25 декабря.

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