Фигуристка Погорилая сообщила, что у нее отказали руки после проката на чемпионате России

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. Корр. ТАСС Иван Пучков/. Фигуристка Анна Погорилая после проката произвольной программы на чемпионате России испытала настолько сильные эмоции, что у нее отказали руки. Об этом спортсменка сообщила журналистам.
Погорилая в сумме за короткую и произвольную программы получила 215,62 балла.
"Больше, чем я, нервничают тренеры. После проката была безумно довольна и благодарна всем, кто меня поддерживал, и прежде всего моей команде и родителям. После короткой (программы) устала, быстро уснула, а сегодня прыжки можно было бы сделать получше. Эмоции были одни из самых сильных, после проката даже отказали руки, а ведь поклон надо было еще сделать", - сказала Погорилая.
"Поставила бы себе двойку. Из-за меня много нервов тренеры потеряли. Я могла бы и лучше откататься", - подытожила спортсменка.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 22 по 25 декабря.