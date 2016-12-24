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Тренер: боксер Фьюри намерен вернуться на ринг в апреле-мае 2017 года

Спорт
24 декабря, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
Свой последний бой британец провел в ноябре 2015 года, победив по очкам Владимира Кличко
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Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

© EPA/FRISO GENTSCH

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO) британец Тайсон Фьюри намерен вернуться к выступлениям на ринге в апреле или мае 2017 года. Об этом сообщил его дядя и тренер Питер Фьюри, слова которого приводит портал BoxingScene.

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Бой-реванш между Фьюри и украинцем Владимиром Кличко изначально должен был состояться 9 июля, но был перенесен на 29 октября из-за травмы британца. А 24 сентября промоутерская компания "Хеннесси спортс", представляющая интересы британца, сообщила, что Фьюри из-за депрессии не сможет выйти на ринг и в октябре. Позднее стало известно, что допинг-проба боксера дала положительный результат на кокаин, сам спортсмен подтвердил, что употреблял запрещенное вещество, а в ночь на 13 октября объявил об отказе от своих чемпионских поясов, чтобы "сосредоточиться на лечении и полностью восстановиться от своего нынешнего состояния".

"Он тренируется каждый день в тренажерном зале и определенно собирается вернуться, - сказал Питер Фьюри. - Он вернется на ринг в апреле-мае 2017 года и будет еще сильнее, чем раньше, потому что за время простоя он ничего не потерял".

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.

Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге - 25 побед (18 нокаутом).

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