Тренер: боксер Фьюри намерен вернуться на ринг в апреле-мае 2017 года

В Подмосковье отец сбросил годовалого сына с балкона восьмого этажаПроисшествия 24 декабря, 21:07
Путин и Роухани условились продолжить координацию по политическому урегулированию в СирииПолитика 24 декабря, 21:06
Горак: путевка в плей-офф КХЛ находится в руках игроков "Витязя"Спорт 24 декабря, 21:02
Жертвами взрывов в школе на востоке Алеппо стали два человекаМеждународная панорама 24 декабря, 20:57
Белов: хоккеист Панков очень хорошо дебютировал в "Витязе"Спорт 24 декабря, 20:46
Всероссийский Дед Мороз зажег главную елку Петербурга на Дворцовой площадиОбщество 24 декабря, 20:44
Ярушкин: болезни хоккеистов стали причиной последних поражений "Спартака" в КХЛСпорт 24 декабря, 20:17
Газизов: Игбун сможет покинуть "Уфу", если поступит устраивающее всех предложениеСпорт 24 декабря, 20:14
В 2017 году российские десантники получат два батальонных комплекта БМД-4МАрмия и ОПК 24 декабря, 20:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO) британец Тайсон Фьюри намерен вернуться к выступлениям на ринге в апреле или мае 2017 года. Об этом сообщил его дядя и тренер Питер Фьюри, слова которого приводит портал BoxingScene.
Бой-реванш между Фьюри и украинцем Владимиром Кличко изначально должен был состояться 9 июля, но был перенесен на 29 октября из-за травмы британца. А 24 сентября промоутерская компания "Хеннесси спортс", представляющая интересы британца, сообщила, что Фьюри из-за депрессии не сможет выйти на ринг и в октябре. Позднее стало известно, что допинг-проба боксера дала положительный результат на кокаин, сам спортсмен подтвердил, что употреблял запрещенное вещество, а в ночь на 13 октября объявил об отказе от своих чемпионских поясов, чтобы "сосредоточиться на лечении и полностью восстановиться от своего нынешнего состояния".
"Он тренируется каждый день в тренажерном зале и определенно собирается вернуться, - сказал Питер Фьюри. - Он вернется на ринг в апреле-мае 2017 года и будет еще сильнее, чем раньше, потому что за время простоя он ничего не потерял".
В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.
Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге - 25 побед (18 нокаутом).