Фигуристке Медведевой удалось удивить собственных тренеров новым каскадом

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионке мира, победительнице финала серии Гран- при сезона-2016/17 Евгении Медведевой удалось удивить своим произвольным прокатом собственных тренеров. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления.

Помимо заявленных элементов, в числе которых каскад из тройного флипа и тройного тулупа, тройной лутц, каскад из двойного акселя и двух двойных тулупов и двойного акселя, спортсменка решила поставить победную точки новым, незапланированным, из тройного сальхова и двух тройных тулупов.

"Тренеры были удивлены тем, что я сделала, я бы даже сказала, что они в сейчас шоке, - рассказала Медведева. - Но такой план у меня уже был в голове, хотя я не думала, что смогу его реализовать здесь, в Челябинске. Просто по ходу программы почувствовала в себе силы и сделала это. А раз получилось сделать здесь, попробую и на чемпионате Европы".

Как рассказала фигуристка, сейчас правила уже позволяют женщинам выполнять в ходе проката больше двух тройных тулупов. "Теперь есть возможность показать свои возможности, - отметила Медведева. - Я сейчас получила хороший опыт, сделала небольшой шажок вперед и готова удивлять всех и дальше".

После финала серии Гран-при фигуристка быстро перестроилась. "Сделала вдох, выдох, потом все забыла и снова начала работу", - рассказала Медведева.