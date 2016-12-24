Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фигуристка Сотскова за выступление на чемпионате России поставила себе "четверку"

Спорт
24 декабря, 18:54 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Иван Пучков
Спортсменка заняла третье место
Материал из 1 страницы
Мария Сотскова

Мария Сотскова

© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Фигуристка Мария Сотскова, занявшая третье место на чемпионате России, за выступление на первенстве поставила себе "четверку". Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Сотскова в сумме за короткую и произвольную программу получила 219,90 балла. Победила Евгения Медведева (233,57). Второй стала Алина Загитова (221,21).

"Плачу от того, что я не до конца довольна своим выступлением. Для меня место играет роль, но основная задача - это чистый прокат, и каждый раз делать его только лучше. Сегодня я сорвала аксель, плюс прокат был напряженный и судьи, и все заметили это", - сказала Сотскова.

"На данный момент я новичок во взрослых соревнованиях и каждый старт мне нужно доказывать, что прошлый успех был не случайностью. Это сложно, но не так сложно, когда добраться до вершины и удерживаться там", - отметила она.

"Поставила бы себе за выступление на чемпионате "четверку". Программа была не идеальна, боролась до конца и не опускала руки", - подытожила фигуристка.

Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске завершится 25 декабря гала-концертом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Чемпионат мира по биатлону
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысяч
2
"Путин празднует успех за успехом": мировые СМИ о большой пресс-конференции президента РФ
3
Пять человек погибли в ДТП в Северной Осетии
4
На юге Москвы в результате пожара в квартире пострадали двое детей
5
Двое мужчин погибли в Башкирии на территории бывшей воинской части
6
Более 100 лыжников раскритиковали работу МОК и FIS в области борьбы с допингом
7
Кабмин РФ утвердил трансферты регионам на доплаты к пенсиям
Темы дня
Реклама