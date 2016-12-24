Фигуристка Сотскова за выступление на чемпионате России поставила себе "четверку"

В Подмосковье отец сбросил годовалого сына с балкона восьмого этажаПроисшествия 24 декабря, 21:07
Путин и Роухани условились продолжить координацию по политическому урегулированию в СирииПолитика 24 декабря, 21:06
Горак: путевка в плей-офф КХЛ находится в руках игроков "Витязя"Спорт 24 декабря, 21:02
Жертвами взрывов в школе на востоке Алеппо стали два человекаМеждународная панорама 24 декабря, 20:57
Белов: хоккеист Панков очень хорошо дебютировал в "Витязе"Спорт 24 декабря, 20:46
Всероссийский Дед Мороз зажег главную елку Петербурга на Дворцовой площадиОбщество 24 декабря, 20:44
Ярушкин: болезни хоккеистов стали причиной последних поражений "Спартака" в КХЛСпорт 24 декабря, 20:17
Газизов: Игбун сможет покинуть "Уфу", если поступит устраивающее всех предложениеСпорт 24 декабря, 20:14
В 2017 году российские десантники получат два батальонных комплекта БМД-4МАрмия и ОПК 24 декабря, 20:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Фигуристка Мария Сотскова, занявшая третье место на чемпионате России, за выступление на первенстве поставила себе "четверку". Об этом спортсменка сообщила журналистам.
Сотскова в сумме за короткую и произвольную программу получила 219,90 балла. Победила Евгения Медведева (233,57). Второй стала Алина Загитова (221,21).
"Плачу от того, что я не до конца довольна своим выступлением. Для меня место играет роль, но основная задача - это чистый прокат, и каждый раз делать его только лучше. Сегодня я сорвала аксель, плюс прокат был напряженный и судьи, и все заметили это", - сказала Сотскова.
"На данный момент я новичок во взрослых соревнованиях и каждый старт мне нужно доказывать, что прошлый успех был не случайностью. Это сложно, но не так сложно, когда добраться до вершины и удерживаться там", - отметила она.
"Поставила бы себе за выступление на чемпионате "четверку". Программа была не идеальна, боролась до конца и не опускала руки", - подытожила фигуристка.
Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске завершится 25 декабря гала-концертом.