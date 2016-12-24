Фигуристка Сотскова за выступление на чемпионате России поставила себе "четверку"

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Фигуристка Мария Сотскова, занявшая третье место на чемпионате России, за выступление на первенстве поставила себе "четверку". Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Сотскова в сумме за короткую и произвольную программу получила 219,90 балла. Победила Евгения Медведева (233,57). Второй стала Алина Загитова (221,21).

"Плачу от того, что я не до конца довольна своим выступлением. Для меня место играет роль, но основная задача - это чистый прокат, и каждый раз делать его только лучше. Сегодня я сорвала аксель, плюс прокат был напряженный и судьи, и все заметили это", - сказала Сотскова.

"На данный момент я новичок во взрослых соревнованиях и каждый старт мне нужно доказывать, что прошлый успех был не случайностью. Это сложно, но не так сложно, когда добраться до вершины и удерживаться там", - отметила она.

"Поставила бы себе за выступление на чемпионате "четверку". Программа была не идеальна, боролась до конца и не опускала руки", - подытожила фигуристка.

Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске завершится 25 декабря гала-концертом.