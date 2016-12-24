Фигуристка Медведева уверена, что женское катание станет равным мужскому

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. Корр. ТАСС Иван Пучков/. Чемпионка мира и России фигуристка Евгения Медведева уверена, что в ближайшем будущем женское фигурное катание по сложности станет равным мужскому, а мужское выйдет на заоблачный уровень. Таким мнением спортсменка поделилась на пресс-конференции по итогам первенства страны.

"Фигурное катание не стоит на месте и постоянно развивается, скоро будем прыгать и четверные прыжки. В будущем, я уверена, женское фигурное катание превратится в мужское, а мужское выйдет на какой-то заоблачный уровень", - сказала Медведева.

Медведева заняла первое место в одиночных соревнованиях на чемпионате России в Челябинске. Спортсменка по сумме короткой и произвольной программ набрала 233,57 балла, что является неофициальным мировым рекордом. Второе место заняла Алина Загитова с результатом 221,21 балла, третье - Мария Сотскова (219,90).