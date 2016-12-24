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Российские фигуристы распределили путевки на чемпионат Европы в Остраве

Спорт
24 декабря, 19:34 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Вероника Советова
В Челябинске завершился чемпионат России, который был отборочным на чемпионат Европы в Чехии
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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы на чемпионате страны в Челябинске распределили между собой основные путевки на первенство Европы, которое пройдет с 25 по 29 декабря в чешской Остраве. Участие в чемпионате Европы себе обеспечили одиночники Михаил Коляда, Александр Самарин, Евгения Медведева, Мария Сотскова, спортивные пары Ксения Столбова/Федор Климов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а также танцевальные дуэты Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин. Третьи номера в воскресенье утвердит исполком Федерации фигурного катания на коньках России.

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Медведева продолжает удивлять

Чемпионка мира, победительница финала серии Гран-при нынешнего сезона Евгения Медведева продолжает победное шествие, но на этот раз она умудрилась удивить даже собственных тренеров. Дело в том, что спортсменка помимо заявленных элементов решила продемонстрировать незапланированный новый каскад из тройного сальхова и двух тройных тулупов, причем в конце программы. Как призналась после проката Медведева, план она вынашивала не первый день, а на турнире в Челябинске поняла, что именно в данный момент у нее есть и силы и возможности для его реализации. Всего в ходе первенства 17-летняя фигуристка установила три неофициальных мировых рекорда, побив собственные достижения в короткой и произвольной программах.

Второе место заняла 14-летняя Алина Загитова, которая, как и Медведева, является воспитанницей Этери Тутберидзе. В силу возраста фигуристка не претендует на отбор на чемпионат Европы.

Третий результат у Марии Сотсковой, ученицы Елены Буяновой. Четвертая - Анна Погорилая.

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Коляда завоевал первое в карьере золото чемпионата России

Победителем национального отбора впервые в карьере, после тяжелейшей травмы, полученной в олимпийский год - перелома лодыжки, стал 21-летний Михаил Коляда из Санкт- Петербурга. В сумме за короткую и произвольную программы спортсмен набрал 283,48 балла.

Как рассказала ТАСС тренер спортсмена Валентина Чеботарева, после всего пережитого она чувствует себя по- настоящему счастливым тренером. Тандем спортсмена и тренера - нечастый пример бессменного сотрудничества на протяжении всей спортивной карьеры Коляды. Чеботарева тренирует фигуриста с пяти лет.

На втором месте оказался москвич Александр Самарин, который выступал в юниорском катании и даже не планировал отобраться на европейский чемпионат. Теперь спортсмену придется несколько изменить план подготовки, готовясь к поездке в Остраву. Его изначальной целью на чемпионате России был отбор на Универсиаду в Алма-Ату.

Бронзовый призер чемпионата России - Максим Ковтун, чемпион России последних трех лет. Прокат короткой программы фигуристу не удался, он стал лишь седьмым. Однако в произвольном прокате он собрался с эмоциями и силами и по сумме баллов смог подняться на третью ступень пьедестала.

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Столбова и Климов победно вернулись на лед

Олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи, серебряные призеры индивидуального Ксения Столбова и Федор Климов стали одними из самых долгожданных участников чемпионата в Челябинске - спортсмены вернулись на лед после восьмимесячного перерыва. И начали свое возвращение с победы, начав подготовку лишь за несколько недель до старта. Фигуристы пропустили начало сезона из-за травмы партнерши - воспаления надкостницы. После короткой программы фигуристы уступали своим товарищам по группе Нины Мозер победителям финала Гран-при Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову два балла, но в произвольной наверстали отставание, все-таки заняв первую ступень пьедестала.

Третьими также стали ученики группы Мозер, участники финала Гран-при Наталья Забияко и Александр Энберт.

Боброва и Соловьев - шестикратные чемпионы России

Олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, воспитанники Александра Жулина, вновь подтвердили реноме сильнейшего дуэта России, завоевав уже шестое золото в карьере.

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Серебряными призерами чемпионата впервые в карьере стали Александра Степанова и Иван Букин, воспитанники Ирины Жук и Александра Свинина. Фигуристы, дважды являвшиеся бронзовыми призерами национального чемпионата, совершили очевидный рывок, обойдя в произвольной программе почти на восемь баллов ближайших конкурентов Елену Ильиных и Руслана Жиганшина. А в общей сумме на 11 баллов бронзовых призеров турнира Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.

Третьи номера утвердят в воскресенье

Третьи номера сборной России на предстоящий в конце января будущего года чемпионат Европы в чешской Остраве, а также запасных Федерация фигурного катания на коньках объявит в воскресенье - по окончании тренерского совета и исполкома организации.

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