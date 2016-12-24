"Витязь" победил "Спартак" в матче чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Подольский "Витязь" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы в составе победителей забросили Алексей Копейкин (10-я минута), Роман Горак (16, 58), Александр Панков (20) и Никита Выглазов (36). Хозяева ответили точными бросками Ярослава Дыбленко (31) и Сергея Шмелева (48).
"Витязь" с 66 очками после 43 матчей поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак", имея 56 очков в 42 встречах, идет на 10-й строчке.
В следующем матче 26 декабря "Спартак" сыграет в гостях против "Слована". В тот же день "Витязь" также в гостях сыграет с "Торпедо".
Остальные результаты игрового дня:
"Сочи" - "Динамо" (Москва) - 5:3;
"Торпедо" - "Локомотив" - 1:3.