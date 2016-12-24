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Глава серии А предложил проводить матчи чемпионата Италии по футболу за пределами страны

Спорт
24 декабря, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
Маурицио Беретта считает, что итальянский футбол не должен быть внутренним продуктом
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Маурицио Беретта

Маурицио Беретта

© EPA/STEFANO PORTA

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу (серия А) Маурицио Беретта заявил о намерении проводить матчи турнира за пределами страны. Его слова приводит Calciomercato со ссылкой на Corriere della Sera.

"Итальянский футбол не должен быть внутренним продуктом. Мы должны равняться на чемпионат Англии и думать о болельщиках. Чтобы чемпионат Италии был более интересным, нужно убрать рождественскую паузу и экспортировать матчи чемпионата в другие страны во время нее", - сказал Беретта.

В пятницу "Милан" победил "Ювентус" и завоевал Суперкубок Италии. Встреча проходила в катарской Дохе.

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