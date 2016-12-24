Газизов: Игбун сможет покинуть "Уфу", если поступит устраивающее всех предложение

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Футболист Сильвестр Игбун сможет покинуть "Уфу", если поступит предложение, которое устроит все стороны - как игрока, так и клуб. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В субботу нигерийская газета Complete Sports опубликовала слова Игбун, где 26-летний нападающий говорит, что хотел покинуть "Уфу", но этот вопрос был отложен до лета.

"Это было осенью, когда поступило предложение по Игбуну. Мы с ним договорились, что это не тот вариант, который устроил бы и игрока, и нас, поэтому решили подождать до лета. Сейчас тоже есть варианты, но они не устраивают никого. В целом вероятность ухода из клуба зимой есть у любого игрока, но в том случае, если поступившее предложение устроит все стороны", - сказал Газизов.

В текущем сезоне Игбун провел за "Уфу" 16 матчей в чемпионате России, в которых забил два гола.