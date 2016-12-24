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Белов: хоккеист Панков очень хорошо дебютировал в "Витязе"

Спорт
24 декабря, 20:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Евгений Боднар
Форвард перешел в "Витязь" 19 декабря и отметился двумя заброшенными шайбами в играх против "Сочи" и московского "Спартака"
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Валерий Белов

Валерий Белов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Боднар/. Дебют нападающего Александра Панкова в подмосковном "Витязе" впечатлил главного тренера команды Валерия Белова. Об этом специалист рассказал журналистам.

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Панков перешел в "Витязь" 19 декабря и отметился двумя заброшенными шайбами в играх против "Сочи" и московского "Спартака". Оба матча завершились со счетом 5:2 в пользу подмосковной команды, игравшей в гостях.

"Игра под копирку с матчем в Сочи. Провели очень хороший первый период, но потом игра сломалась, в чем виноват соперник. Этот вопрос нужно решать, потому что таким образом отдали немало игр. Это очень хорошо, что на выезде стали выигрывать, добавляет уверенности в себе", - отметил Белов.

"Хороший дебют Панина, и мы не против, чтобы он так играл. Дай бог, чтобы и дальше так было", - отметил тренер.

"Витязь" после 43 матчей набрал 66 очков и занимает седьмое место в Западной конференции. В следующей игре подмосковная команда 26 декабря в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо".

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