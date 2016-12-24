Горак: путевка в плей-офф КХЛ находится в руках игроков "Витязя"

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Подмосковный "Витязь" имеет хорошие шансы на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Роман Горак.

"Витязь" на выезде одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 5:2 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф выходят команды, занявшие первые восемь мест по итогам регулярного чемпионата.

"Это очень важная для нас победа. Шайбы, которые мы забросили в большинстве в первом периоде, нам очень помогли. Соперник старался исправить ситуацию через драки, но мы не дали ему сделать этого".

Чешский форвард отметился в игре дублем. "Конечно, здорово сделать дубль и помочь команде голами. Надеюсь, что так будет и дальше. Теперь все в наших руках, будем бороться, чтобы выйти в плей-офф", - отметил хоккеист.

В следующей игре подмосковная команда 26 декабря в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо".